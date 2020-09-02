В Українській хокейній лізі стартували матчі плей-офф. Першими на лід вийшли команди "Кременчук" та "Білий Барс".

Перший матч між командами закінчився більш ніж впевненою перемогою "Кременчука". Хоча перший період матчу між командами відзначився нулями на табло.

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Аж на третій хвилині другого періоду "містянам" вдалося "розмочити" рахунок – влучним кидком відзначився Денискін. Ця шайба так і стала єдиною у другому періоді.

Натомість у третьому періоді команди влаштували справжній голепад. Спочатку "Білий Барс" зрівняв рахунок на табло зусиллям Благого. Та за 25 секунд "Кременчук" знову був попереду – забив Савченко.

Провальними для "барсів" стали дві хвилини матчу, коли між 50:42 ат 52:49 у їх ворота влетіло три шайби. Дубль у матчі оформив Денискін, ще по одному влучному кидку завдали Созонов та Коробов.

Кременчук – Білий Барс 5:1 (0:0, 1:0, 4:1) Рахунок в серії 1:0

Шайби: 1:0 Денискін (Дубінін, Коробов), 22:57; 1:1 Благий (Мазур, Грицюк), 40:12; 2:1 Савченко (Бойових, Хрішпенц), 40:37; 3:1 Денискін (Коробов, Дубінін), 50:42; 4:1 Созонов (Савченко, Пукс), 51:49; 5:1 Коробов (Дубінін, Денискін), 52:49.

"Кременчук" перемагає у першому матчі плей-офф. 2 вересня команди проведуть другий матч в серії. В цей же день на лід вийдуть і "Донбас" та "Дніпро".