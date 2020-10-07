"Кременчуг" и "Донбасс" сыграли первый матч финала Украинской хоккейной лиги. Игра выдалась с непредсказуемым концом.

Финал между "Кременчугом" и "Донбассом" стал третьим за последние четыре сезона, в котором сошлись эти команды. В первых двух сезонах УХЛ сильнее оказывались именно игроки "Донбасса".

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На этот раз "Кременчуг" решил дать бой сопернику. И был близок к тому, чтобы повести в счете в финальной серии. Именно "горожане" первыми открыли счет в матче, когда на третьей минуте шайбу забросил Дубинин. За две минуты Пукс сделал счет 2:0. А закончился первый период со счетом 3:0 на табло – отличился Тютченко.

Во втором периоде игроки "Донбасса" усилили натиск на ворота Новицкого, и один раза таки пробили кипера "Кременчуга". После удара Пангелова-Юлдашева отличился Туркин, который удачно подставил клюшку.

Провалился "Кременчуг" в третьем периоде, когда пропустил две шайбы с разницей в минуту – после ударов Журавлева и Костикова. А за две минуты и 21 секунду до конца матча уже "Донбасс" был впереди – отличился Лялька. При этом он прошел четырех соперников во время атаки и забросил шайбу.

Однако праздновать игрокам "Донбасса" было рано. Потому что за шесть секунд до финальной сирены Созонов таки сумел отличиться и перевести игру в овертайм.

Но долго играть командам не пришлось. Через две минуты Захаров принес победу "Донбассу" в этом матче.

Кременчуг – Донбасс 4:5 ОТ (3:0, 0:1, 1:3, 0:1)

"Донбасс" выходит вперед в финальной серии. Следующий матч состоится в Кременчуге 9 октября. После чего серия переедет в Дружковку. Там матчи запланированы на 12 и 14 октября.