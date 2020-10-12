У понеділок, 12 жовтня, фінальна серія плей-офф чемпіонату УХЛ переїхала в Дружківку, де відбувся третій матч битви за чемпіонський титул між "Донбасом" і "Кременчук".

Донбас – Кременчук 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайби: Толстушко, 58:04

Рахунок у серії: 2:1

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Здавалося, що і третій матч фінальної серії УХЛ між "Кременчуком" і "Донбасом" буде вирішене в овертаймі. Перші два поєдинки фіналу "Донбас" виграв саме в додатковий час.

Однак "Кременчук" переміг 1:0 завдяки шайбі Всеволода Толстушко в меншості на 59 хвилині поєдинку.

Таким чином, "Кременчук" розмочив рахунок у фінальній серії плей-офф УХЛ і продовжив серію ще на один поєдинок.

Зазначимо, що наступний матч серії команди проведуть вже 14 жовтня в Дружківці. Початок матчу о 18:45.