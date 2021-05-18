Возвращение в Испанию

В сентябре 2020 года Василий Кравец подписал арендное соглашение с польским Лехом. В клубе хотели закрыть проблемную позицию на левом фланге обороны.

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За поляков украинский футболист сыграл 27 матчей, в которых отметился одним ассистом. За почти девять месяцев Кравец не сумел поразить тренерский штаб и руководство команды. Поэтому 23-летний воспитанник Карпат возвращается в испанский Леганес.

Лех проводит неудачный сезон. Он с 37 пунктами после 30 матчей располагается лишь на дальней 11-й строчке.