Повернення в Іспанію
У вересні 2020 року Василь Кравець підписав орендну угоду з польським Лехом. У клубі хотіли закрити проблемну позицію на лівому фланзі оборони.
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За поляків український футболіст зіграв 27 матчів, у яких відзначився одним асистом. За майже дев'ять місяців Кравець не зумів вразити тренерський штаб та керівництво команди. Тому 23-річний вихованець Карпат повертається в іспанський Леганес.
Лех проводить невдалий сезон. Він із 37 пунктами після 30 матчів розташовується лише на далекій 11-й сходинці.
- Контракт українця із клубом Сегунди розрахований до кінця червня 2023 року. У його документах є пункт пролонгації угоди.
- Леганес за три тури до завершення сезону йде на 4 місці у таблиці. За 39 зіграних поєдинків клуб здобув 66 очок. Команда українського захисника бореться за бронзові нагороди чемпіонату та підвищення у класі.