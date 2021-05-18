Повернення в Іспанію

У вересні 2020 року Василь Кравець підписав орендну угоду з польським Лехом. У клубі хотіли закрити проблемну позицію на лівому фланзі оборони.

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За поляків український футболіст зіграв 27 матчів, у яких відзначився одним асистом. За майже дев'ять місяців Кравець не зумів вразити тренерський штаб та керівництво команди. Тому 23-річний вихованець Карпат повертається в іспанський Леганес.

Лех проводить невдалий сезон. Він із 37 пунктами після 30 матчів розташовується лише на далекій 11-й сходинці.