Турецкий "Кайсериспор" Артема Кравца уступил "Трабзонспору" в последнем туре чемпионата Турции. Команда украинца заняла последнее место в турнирной таблице и покинула элитный дивизион.

Итоговый счет встречи 2:1. Этот матч стал последним в турецкой Суперлиге для команды украинца, пишет 24 канал.

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Вылет команды украинца

Форвард провел на поле весь матч. Добавим, что Кравец выступает в клубе с 2018 года.

Второе место в турнирной таблице занял обидчик команды Кравца "Трабзонспор". Но из-за того, что УЕФА отстранил трабзонцев от еврокубков на один сезон, представлять Турцию в квалификации Лиги чемпионов будет "Бешикташ".

В параллельном матче "Ризеспор" уступил на выезде "Фенербахче" – 1: 3.

После 34 туров в "Ризеспор" 35 очков, команда заняла 15 место и опередила зону вылета на 3 пункта. Подчеркнем, что в команде выступает несколько украинцев.

В матче с "Фенербахче" защитник Николай Морозюк провел на поле все 90 минут, полузащитник Денис Гармаш сыграл 76 минут, а форвард Андрей Борячук остался на скамье запасных.

В последнем матче чемпионата "Истанбул Башакшехир", который досрочно оформил чемпионский титул, встретится с "Касымпашей".