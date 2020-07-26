Украинский полузащитник "Славии-Мозырь" Максим Слюсар очень хорошо провел последние минуты встречи и спас для своей команды ничью. Он уверенно реализовал 11-метровый удар.

В рамках 19 тура чемпионата Беларуси брестский "Рух" принимал "Славию-Мозырь" украинца Слюсара, пишет 24 канал.

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Спасительный удар

До 85-й минуты встречи счет в матче был не в пользу команды украинца.

"Рух" уверенно побеждал своего соперника – 3:.1. Но с таким результатом не былы согласны гости. На 87-й минуте они сократили отставание до одного гола.

А уже на 5-й компенсированной минуте счет был уравнен. "Славия-Мозырь" заработала пенальти. К 11-метровой отметке подошел именно украинец Максим Слюсар, который мастерски развел мяч и вратаря по углам ворот.

Этот гол стал последним и спасительным во встрече для гостей – 3: 3.

Добавим, что на 89-й минуте с поля был удален полузащитник “Славии-Мозырь” Евгений Барсуков.

После этого матча команда украинца набрала 23 балла и поднялась на 11-ю строчку таблицы. Украинский футболист Слюсар в своем активе теперь насчитывает 6 голов в чемпионате и занимает 12-13 места в гонке бомбардиров.

Обзор матча Рух – Славия-Мозырь

Что известно о Максиме Слюсаре