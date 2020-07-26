Гол Слюсара спас команду от досадного поражения на последних минутах встречи: Видео
Украинский полузащитник "Славии-Мозырь" Максим Слюсар очень хорошо провел последние минуты встречи и спас для своей команды ничью. Он уверенно реализовал 11-метровый удар.
В рамках 19 тура чемпионата Беларуси брестский "Рух" принимал "Славию-Мозырь" украинца Слюсара, пишет 24 канал.
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Спасительный удар
До 85-й минуты встречи счет в матче был не в пользу команды украинца.
"Рух" уверенно побеждал своего соперника – 3:.1. Но с таким результатом не былы согласны гости. На 87-й минуте они сократили отставание до одного гола.
А уже на 5-й компенсированной минуте счет был уравнен. "Славия-Мозырь" заработала пенальти. К 11-метровой отметке подошел именно украинец Максим Слюсар, который мастерски развел мяч и вратаря по углам ворот.
Этот гол стал последним и спасительным во встрече для гостей – 3: 3.
Добавим, что на 89-й минуте с поля был удален полузащитник “Славии-Мозырь” Евгений Барсуков.
После этого матча команда украинца набрала 23 балла и поднялась на 11-ю строчку таблицы. Украинский футболист Слюсар в своем активе теперь насчитывает 6 голов в чемпионате и занимает 12-13 места в гонке бомбардиров.
Обзор матча Рух – Славия-Мозырь
Что известно о Максиме Слюсаре
- Воспитанник луганской "Зари". В юношеском возрасте играл за донецкий "Металлург", но впоследствии вернулся в Луганск.
- Дебютировал за первую команду в августе 2014 года в выездном кубковом поединке 1/16 финала против кременчугского "Кремня".
- В декабре 2015 года вместе с группой других игроков "Зари" был исключен из клуба по подозрению в участии в договорных матчах.
- В январе 2017 года прибыл на просмотр в белорусский клуб "Славия-Мозырь". В сезоне 2018 года помог мозырскому клубу вернуться в Высшую лигу, а сам с 13 голами стал лучшим бомбардиром команды.
- В 2013 году в футболке юношеской сборной Украины U-16 сыграл 2 матча.