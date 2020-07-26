Турецький "Кайсеріспор" Артема Кравця поступився "Трабзонспору" в останньому турі чемпіонату Туреччини. Команда українця посіла останнє місце у турнірній таблиці та покинула елітний дивізіон.

Підсумковий рахунок зустрічі 2:1. Цей матч став останнім у турецькій Суперлізі для команди українця, пише 24 канал.

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Виліт команди українця

Форвард провів на полі весь матч. Додамо, що Кравець виступає у клубі із 2018 року.

Друге місце в турнірній таблиці посів кривдник команди Кравця "Трабзонспор". Але через те, що УЄФА відсторонив трабзонців від єврокубків на один сезон, представляти Туреччину в кваліфікації Ліги чемпіонів буде "Бешикташ".

У паралельному матчі "Різеспор" поступився на виїзді "Фенербахче" – 1:3.

Після 34 турів у "Різеспор" 35 очок, команда зайняла 15 місце і випередила зону вильоту на 3 пункти. Підкреслимо, що у команді виступає декілька українців.

У матчі з "Фенербахче" захисник Микола Морозюк провів на полі всі 90 хвилин, півзахисник Денис Гармаш зіграв 76 хвилин, а форвард Андрій Борячук залишився на лаві запасних.

У останньому матчі чемпіонату "Істанбул Башакшехір", який достроково оформив чемпіонський титул, зустрінеться з "Касимпашею".