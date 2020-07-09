Живая легенда "Барселоны" Лионель Месси имеет широкую сферу полномочий в каталонском клубе, несмотря на статус футболиста. Аргентинец может принимать кадровые решения в клубе.

Авторитетное издание The Athletic опубликовало материал, который рассказывает о влиянии Лионеля Месси на процессы в "Барселоне".

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Влияние Месси

33-летний аргентинец имеет возможность влиять на президентское и тренерское кресло.

Источник издания, знакомый с ситуацией, высказался о влиянии аргентинца так: "Если бы Лео хотел, то легко мог бы сказать: "Барсе" нужен новый президент и тренер". У Лео есть красная кнопка, которая доступна ему каждый день, но он не давит на нее".

Скандалы Месси в "Барселоне"

Зимой, когда "Барселону" покинул главный тренер Эрнесто Вальверде, у Лео возник конфликт со спортивным директором Эриком Абидалем.

Месси публично критиковал француза и руководство клуба из-за стратегии "Барселоны".

В частности, аргентинец хотел, чтобы руководство взяло на себя ответственность за неудачи "сине-гранатовых".

Недавно Лео поскандалил с Эдером Сарабией – помощником главного тренера "Барселоны" Кике Сетьена. Он отказался слушать наставления Сарабии.

Испанские СМИ пишут, что Сетьен покинет "Барселону" уже по завершению сезона.

В этом сезоне Месси провел за "Барселону" 30 матчей в Ла Лиге, забил 22 мяча и сделал 21 голевую передачу.