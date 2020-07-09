Жива легенда "Барселони" Ліонель Мессі має широку сферу повноважень у каталонському клубі попри статус футболіста. Аргентинець може приймати кадрові рішення у клубі.

Авторитетне видання The Athletic опублікувало матеріал, який розповідає про вплив Ліонеля Мессі на процеси у "Барселоні".

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Вплив Мессі

33-річний аргентинець має можливість впливати на президентське та тренерське крісло.

Джерело видання, знайоме з ситуацією, висловилося про вплив аргентинця так: "Якби Лео хотів, то легко міг би сказати: "Барсі" потрібен новий президент і тренер". У Лео є червона кнопка, яка доступна йому кожен день, але він не тисне на неї".

Скандали Мессі в "Барселоні"

Взимку, коли "Барселону" покинув головний тренер Ернесто Вальверде, у Лео виник конфлікт зі спортивним директором Еріком Абідалем.

Мессі публічно критикував француза та керівництво клубу через стратегію "Барселони".

Зокрема, аргентинець хотів, щоб керівництво взяло на себе відповідальність за невдачі "синьо-гранатових".

Нещодавно Лео поскандалив з Едером Сарабією – помічник головного тренера "Барселони" Кіке Сетьена. Він відмовився слухати настанови Сарабії.

Іспанські ЗМІ пишуть, що Сетьєн покине "Барселону" вже по завершенню сезону.

У цьому сезоні Мессі провів за "Барселону" 30 матчів у Ла Лізі, забив 22 м'ячі і зробив 21 гольову передачу.