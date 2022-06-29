Большинство солдат говорили ему ехать и сражаться, - Красюк о решении Усика принять реванш

Уже в августе 2022 Александр Усик проведет реванш с Энтони Джошуа. Промоутер украинского боксера Александр Красюк рассказал, как его клиент решил вернуться в ринг во время войны в Украине.

Красюк: Это привлечет внимание людей по всему миру в страну Украины

Александр Красюк рассказал, что решение покинуть Украину во время войны ради организации и реванша против Энтони Джошуа далось очень сложно. С первых дней полномасштабного вторжения Александр Усик взял в руки оружие, вступив в ряды территориальной обороны Киевской области.

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Промоутер чемпиона мира рассказал, что в первые дни от 24 февраля все дни превратились в сплошные ужасы. Впоследствии украинцы стали привыкать к такой ситуации. Красюк заверил, что потребовалось немало времени, усилий и желания сделать реванш возможным.

Красюк рассказал, как Усик посещал раненых военных в госпиталях. Промоутер признался, что наши бойцы помогли принять решение Александру вернуться в бокс. Большинство военных видели в этом возвращении большую пользу для Украины, ведь этот реванш против Джошуа напомнил всему миру о войне в нашей стране.

Усик защищал свой дом. У него была возможность пообщаться со многими солдатами, он посещал госпитали. Большинство солдат говорили ему ехать и сражаться. Принять участие в мероприятии такого уровня поможет Украине в другом смысле. Это привлечет внимание десятков, сотен миллионов людей по всему миру в страну Украины: флаг Украины будет в ринге, гимн Украины будет услышан,

– сказал Красюк.

После этого Усик и его промоутер занялись переговорами, получили официальное разрешение на выезд из страны.

Что прогнозирует Favbet

Букмекеры, как и большинство в боксерском круге, предпочитают Усик. На победу Александра можно сделать ставку с коэффициентом 1,57 . В победу Энтони Джошуа верят меньше – 2,76 .

. В победу Энтони Джошуа верят меньше – . Если кому-то из боксеров удастся преуспеть, то это произойдет с 7 по 9 раунда. На все 3-минутки стоит одинаковый коэффициент 13 .

. Если в реванше снова все будут решать судейские записки, то здесь больше шансов у украинца – 2,30. На победу Джошуа по очкам – 7,50.