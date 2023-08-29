Все хотят увидеть большой бой: Красюк назвал следующего соперника Усика

Промоутер Александр Красюк прокомментировал все варианты с вероятными соперниками Александра Усика. Команда украинского чемпиона надеется организовать долгожданный "Бой века".

Александр Усик уверенно нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и сохранил титулы чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе. Украинскому боксеру не хватает только одного пояса, чтобы стать абсолютным чемпионом. Однако обладатель титула WBC Тайсон Фьюри всеми правдами и неправдами избегает поединка.

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Красюк: Следующая неделя покажет нам, куда мы двигаемся

Однако промоутер Александра Усика Александр Красюк не теряет оптимизма по поводу вероятного суперпоединка. Глава компании K2 Promotions ожидает хороших новостей в ближайшее время.

Я не буду рассказывать все, но скажу, в каком направлении мы двигаемся. Все хотят увидеть большой бой, весь мир этого хочет. Мы хотим не только посмотреть его, но и устроить. Следующая неделя покажет нам, куда мы двигаемся. Но кто может гарантировать? Даже когда Тайсон Фьюри захотел разделить гонорар в пропорции 70 на 30 и сказал: "Я здесь", он медлил, чтобы поставить свою подпись под контрактом,

– рассказал Красюк.

Если Фьюри снова начнет торговаться и сорвет поединок, Усик встретится с обязательным претендентом по линии IBF Филиппом Хрговичем. Однако этот бой будет трудно раскрутить из-за малой популярности хорвата.

Если Тайсон Фьюри снова избежит боя, и соперником будет Хргович, то мы подчинимся правилам IBF и подеремся с обязательным претендентом. Хргович – непременный претендент. Но бой с Хрговичем сложен, если ты промоутер. У него не очень популярное имя. Мы будем вежливы и скажем, что мало кто заинтересован в просмотре поединка с ним. Поэтому единственной силой, которая будет продвигать этот бой, станет Усик,

– заявил Красюк.

Напомним, что Александр Усик уже высказался по поводу вероятного боя за абсолют. Украинец готов ко встрече на ринге с Тайсоном Фьюри. Интересно, что острый язык "Цыганский король" до сих пор не прокомментировал победу Усика. Возможно "Жадное пузо" слишком переживают перед встречей с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну ?