Бывший чемпион мира Василий Ломаченко постоянно попадает в скандальные хроники из-за приверженности к УПЦ МП и отсутствия позиции относительно войны в Украине. Почему известный боксер отстаивает такие взгляды, попытался объяснить промоутер Александр Красюк.

На формирование мировоззрения Ломы очень повлияли связи с Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП). Еще одним авторитетом для Василия остается его отец.

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Кто повлиял на взгляды Ломаченко

Ранее Ломаченко не интересовали вопросы церкви, но в определенный момент он превратился в глубоко религиозного человека. Остается только догадываться, чья это была работа, учитывая методы вербовки кгбистов, которые управляют современной Россией.

"У Васи был момент, если я не ошибаюсь, когда он из посредственно нерелигиозного человека стал глубоко религиозным человеком. Религиозность он эту получил в православной церкви известного патриархата. Таким образом, он следует этому учению и тому, что в этом учении принято принимать за основу.

Это путь, который он сам для себя выбрал. Он же не маленький ребенок. Авторитетом для него является Анатолий Николаевич (отец Ломаченко – 24 Канал). Мы же не знаем, какие у них разговоры идут и что ему говорит Анатолий Николаевич. Но все знают, что Вася упрямый. Благодаря своему упрямству он достиг большого успеха в спорте. Возможно, это упрямство перенеслось и в мировоззрение", – рассказал Красюк

Однако промоутер призвал не осуждать Ломаченко. По словам Красюка, Василий довольно закрытый человек и откровенно мало с кем разговаривает. Поэтому его взгляды на войну доподлинно неизвестны.

Исправить ситуацию могло бы большое интервью с Ломаченко, где он мог аргументировать свои взгляды, или опровергнуть определенные шаблоны. Поэтому Красюк призвал не вешать ярлыки, а дать справедливую оценку после общения с Ломаченко.

Опять же, я не оправдываю. Я с ним не общаюсь настолько близко, но с уважением отношусь к его спортивным достижениям. С его взглядами я не согласен. Но это не значит, что его можно так брать и без суда осуждать. Надо с человеком поговорить, и этого за два года ни один журналист не сделал,

– отметил Красюк.

Ломаченко отстаивает интересы УПЦ МП