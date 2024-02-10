На формування світогляду Ломи дуже вплинули зв'язки з Українською православною церквою Московського патріархату (УПЦ МП). Ще одним авторитетом для Василя залишається його батько.

Читайте також Складнощі перекладу: менеджер Ломаченка змінив зміст питання, уникнувши згадки про війну

Хто вплинув на погляди Ломаченка

Раніше Ломаченка не цікавили питання церкви, але у певний момент він перетворився на глибоко релігійну людину. Залишається лише здогадуватися, чия це була робота, враховуючи методи вербування кдбістів, які керують сучасною Росією.

"У Васі був момент, якщо я не помиляюсь, коли він із посередньо нерелігійної людини став глибоко релігійною людиною. Релігійність він цю здобув у православній церкві відомого патріархату. Таким чином, він слідує цьому вченню і тому, що у цьому вченні заведено приймати за основу.

Це шлях, який він сам для себе обрав. Він же не мала дитина. Авторитетом для нього є Анатолій Миколайович (батько Ломаченка – 24 Канал). Ми ж не знаємо, які в них розмови точаться і що йому говорить Анатолій Миколайович. Але всі знають, що Вася впертий. Завдяки своїй впертості він досягнув великого успіху в спорті. Можливо, ця впертість перенеслась і у світогляд", – розповів Красюк

Проте промоутер закликав не засуджувати Ломаченка. За словами Красюка, Василь доволі закрита людина та відверто мало з ким розмовляє. Тож його погляди на війну достеменно невідомі.

Виправити ситуацію могло б велике інтерв'ю з Ломаченком, де він міг аргументувати свої погляди, або спростувати певні шаблони. Тож Красюк закликав не вішати ярлики, а дати справедливу оцінку після спілкування з Ломаченком.

Знову ж таки, я не виправдовую. Я з ним не спілкуюсь настільки близько, але з повагою ставлюсь до його спортивних досягнень. З його поглядами я не погоджуюсь. Але це не означає, що його можна отак брати і без суду засуджувати. Треба з людиною поговорити, і цього за два роки жоден журналіст не зробив,

– зазначив Красюк.

Ломаченка відстоює інтереси УПЦ МП