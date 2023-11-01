Кличко выиграл бы у Фьюри 9 боев из 10: Красюк вспомнил эпическое поражение "Доктора Стальной Молот"

Восемь лет назад легендарный украинский боксер Владимир Кличко уступил Тайсону Фьюри, потеряв все пояса. Промоутер Александр Красюк сравнил тот знаменитый поединок с боем британца в Эр-Рияде.

Чемпион WBC Тайсон Фьюри с помощью судей победил бойца ММА Фрэнсиса Нганну, побывав в нокдауне после удара дебютанта боксерского ринга. Такой неуверенный поединок "Цыганского короля" заставил экспертов усомниться в его амбициях стать абсолютным чемпионом хевивейта.

Читайте также "Должен сесть в тюрьму": Роган жестко прокомментировал судейское решение боя Фьюри – Нганну

Объяснение невнятного боя Фьюри

По мнению промоутера Александра Красюка, "Жадное пузо" просто недооценило соперника. Нечто подобное произошло в знаменитом поединке Кличко – Фьюри, состоявшемся в 2015 году.

"Все знают Тайсона со времен боя с Кличко. Владимир проиграл Фьюри, потому что имел плохой вечер. Он бы выиграл у него 9 раз из 10. В тот вечер совпали определенные факторы, и это привело к его поражению. Вероятно, у Тайсона было также бою с Нганну.

Кроме того, Тайсон не отнесся к Нганну должным образом. Он был немного высокомерен с ним. Фьюри не рассматривал его серьезно, поэтому смотрел ему за спину. Он подписал контракт на бой с Усиком, их поединок был анонсирован, поэтому Тайсон недооценивал соперника", – резюмировал Красюк.

Напомним, что в 2015 году явным фаворитом боя против Тайсона Фьюри был Владимир Кличко. Однако по итогу 12-раундового поединка судьи отдали победу британцу. Все попытки команды "Доктора Стальной Молот" организовать реванш завершились ничем. Однако шанс отомстить за поражение легендарного украинца получил Александр Усик, подписавший контракт на бой с Фьюри.