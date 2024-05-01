Секретное оружие Усика: что поможет украинскому чемпиону победить великана Фьюри

Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк назвал ключевые качества Александра Усика, благодаря которым он достиг успеха. Преимущество в антропометрии не играет ключевую роль в боксе.

Все меньше времени остается до поединка века между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, в котором определится абсолютный чемпион мира в хевивейте. Историческое событие состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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Что делает Усика великим

Промоутер Александр Красюк сравнил украинского боксера с Тайсоном Фьюри. Ряд преимуществ, которыми обладает Усик, позволят победить британца.

"Я могу рассказать вам о секретном оружии Усика, единственная проблема в том, что это не секрет.

Его оружие – это его ум, сердце, опыт и боксерские навыки. И главное, чем он отличается от Тайсона Фьюри – это дисциплина. Это делает Александра великим, и это его самое мощное оружие", – рассказал Красюк.

Бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 18 мая. Победитель станет первым абсолютным чемпионом после легендарного Леннокса Льюса, который получил этот статус в 1999 году.

Напомним, что объединительный поединок между Усиком и Фьюри должен был состояться 17 февраля. Однако бой перенесли из-за неожиданной травмы "Цыганского короля".

Во время спарринга британец получил рассечение глаза. Из-за этого форс-мажора организаторам пришлось переносить бой. Если кто-то из участников поединка снова травмируется, тогда виновник должен будет заплатить солидный штраф.