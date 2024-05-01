Все менше часу залишається до поєдинку століття між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком, в якому визначиться абсолютний чемпіон світу в хевівейті. Історична подія відбудеться в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Читайте також Став на шляху тотальної домінації Усика: Ф’юрі хоче врятувати британський бокс від "ганьби"

Що робить Усика великим

Промоутер Олександр Красюк порівняв українського боксера з Тайсоном Ф'юрі. Низка переваг, якими володіє Усик, дозволять перемогти британця.

"Я можу розповісти вам про секретну зброю Усика, єдина проблема у тому, що це не секрет.

Його зброя – це його розум, серце, досвід та боксерські навички. І головне, чим він відрізняється від Тайсона Ф’юрі – це дисципліна. Це робить Олександра великим, і це його найпотужніша зброя", – розповів Красюк.

До слова. Бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 18 травня. Переможець стане першим абсолютним чемпіоном після легендарного Леннокса Льюса, який здобув цей статус у 1999 році.

Нагадаємо, що об'єднавчий поєдинок між Усиком та Ф'юрі повинен був відбутися 17 лютого. Однак бій перенесли через несподівану травму "Циганського короля".

Під час спарингу британець отримав розсічення ока. Через цей форс-мажор організаторам довелося переносити бій. Якщо хтось з учасників двобою знову травмується, тоді винуватець повинен буде заплатити солідний штраф.