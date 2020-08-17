Захисник національної збірної України Едуард Соболь добре розпочав новий сезон у "Брюгге". Футболіст став співавтором першого голу команди у зустрічі.

У другому матчі чемпіонату Бельгії "Брюгге" зіграв на виїзді із "Ейпеном", повідомляє 24 канал.

Оце так: Українець Михайличенко забив дебютний гол за "Андерлехт": відео

Вдалі дії українця

Соболь вийшов у стартовому складі команди. Вже на 14-й хвилині українець зумів записати на свій рахунок результативну передачу. Едуард віддав м’яч до штрафного майданчика суперника, а там Баджі ударом з льоту пробив голкіпера господарів. Додамо, що гол вийшов дещо курйозним через те, що м'яч пролетів поміж ніг воротаря.

У другому таймі "чорно-сині" забили ще три м’ячі, дублем відзначився Діатта і ще один гол записав у свій актив Вормер – 0:4.

Для “Брюгге” ця звитяга стала першою в сезоні. Зараз клуб піднявся на 6 місце у таблиці.

Додамо, у наступному турі клуб Соболя змагатиметься із новачком змагань “Беерсхотом”, який вдало розпочався сезон і має 100-відсотковий показник із двох перемог.

"Брюгге" ж у першому турі несподівано поступився "Шарлеруа" – 0:1.

За підсумками минулого сезону Соболь потрапив у топ-3 найкращих гравців чемпіонату Бельгії.

Результативний пас Соболя: дивіться відео