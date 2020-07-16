Украинская дзюдоистка Дария Билодид решила изменить на несколько часов вид спорта. Вместе с подругами она решила показать мастер-класс по футболу, физическая форма девушки поразила ее подписчиков.

19-летняя дзюдоистка выложила фотографии в своем Instagram. Девушка была одета в короткий спортивный топ и лосины. Вид спортсменки изрядно поразил болельщиков.

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На фото Билодид стояла в окружении девушек-дзюдоисток. Фанаты не пожалели комплиментов для девушек. За несколько часов пост спортсменки разлетелся по соцсети и собрал почти 14 тысяч лайков.

Футболистки,

– коротко подписала Дария.

Судя по фото, девушки решили ненадолго сменить вид спорта.

Достижения Билодид