Красавица Билодид перевоплотилась в футболистку и ошеломила фигурой: фото
Украинская дзюдоистка Дария Билодид решила изменить на несколько часов вид спорта. Вместе с подругами она решила показать мастер-класс по футболу, физическая форма девушки поразила ее подписчиков.
19-летняя дзюдоистка выложила фотографии в своем Instagram. Девушка была одета в короткий спортивный топ и лосины. Вид спортсменки изрядно поразил болельщиков.
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На фото Билодид стояла в окружении девушек-дзюдоисток. Фанаты не пожалели комплиментов для девушек. За несколько часов пост спортсменки разлетелся по соцсети и собрал почти 14 тысяч лайков.
Футболистки,
– коротко подписала Дария.
Судя по фото, девушки решили ненадолго сменить вид спорта.
Достижения Билодид
- В 2016 году в Испании стала чемпионкой Европы среди юниоров.
- В этом же году стала чемпионкой мира среди юниоров.
- Свою первую взрослую медаль Билодид завоевала в марте 2017 года на открытом Континентальном кубке в Праге.
- Дария Билодид – двукратная чемпионка мира 2018 и 2019 годов.
- Девушка в 18 лет и 11 месяцев стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо.
- Чемпионка Европейских игр 2019 года.
- Двукратная чемпионка Европы 2017 и 2019 годов.
- Лучшая спортсменка Украины 2019 года.