Белодед в купальнике с ветерком прокатилась на гидроскутере: видео
Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед опубликовала новое видео, где спортсменка катается на гидроскутере.
Ведущая дзюдоистка Украины хорошо отдохнула на водной глади. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram.
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"Прокатилась с ветерком, кайф!", – описала Дарья свои ощущения.
Достижения Дарии Билодид
- В 2016 году в Испании стала чемпионкой Европы среди юниоров.
- В этом же году стала чемпионкой мира среди юниоров.
- Свою первую взрослую медаль Белодед завоевала в марте 2017 года на открытом Континентальном кубке в Праге.
- Дарья Белодед – двукратная чемпионка мира 2018 и 2019 годов.
- Девушка в 18 лет и 11 месяцев стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо.
- Чемпионка Европейских игр 2019 года.
- Двукратная чемпионка Европы 2017 и 2019 годов.
- Лучшая спортсменка Украины 2019 года.