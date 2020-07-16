Українська дзюдоїстка Дарія Білодід вирішила змінити на декілька годин вид спорту. Вона разом із подругами вона вирішила показати майстер-клас із футболу, фізична форма дівчини вразила її підписників.

19-річна дзюдоїстка виклала світлини у своєму Instagram. Дівчина була одягнена в короткий спортивний топ і лосини. Вигляд спортсменки неабияк вразив вболівальників.

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На фото Білодід стояла в оточенні дівчат-дзюдоїсток. Фанати не пошкодували компліментів для дівчат. За декілька годин пост спортсменки розлетівся соцмережею та зібрав майже 14 тисяч лайків.

Футболістки,

– коротко підписала Дарія.

Судячи з фото, дівчата вирішили ненадовго змінити вид спорту та взяти футбольний м'яч у свої ноги.

Досягнення Білодід