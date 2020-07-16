Красуня Білодід перевтілилась у футболістку та приголомшила фігурою: фото
Українська дзюдоїстка Дарія Білодід вирішила змінити на декілька годин вид спорту. Вона разом із подругами вона вирішила показати майстер-клас із футболу, фізична форма дівчини вразила її підписників.
19-річна дзюдоїстка виклала світлини у своєму Instagram. Дівчина була одягнена в короткий спортивний топ і лосини. Вигляд спортсменки неабияк вразив вболівальників.
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На фото Білодід стояла в оточенні дівчат-дзюдоїсток. Фанати не пошкодували компліментів для дівчат. За декілька годин пост спортсменки розлетівся соцмережею та зібрав майже 14 тисяч лайків.
Футболістки,
– коротко підписала Дарія.
Судячи з фото, дівчата вирішили ненадовго змінити вид спорту та взяти футбольний м'яч у свої ноги.
Досягнення Білодід
- У 2016 році у Іспанії стала чемпіонкою Європи серед юніорів.
- У цьому ж році стала чемпіонкою світу серед юніорів.
- Свою першу дорослу медаль Білодід завоювала в березні 2017 року на відкритому Континентальному кубку в Празі.
- Дарія Білодід – дворазова чемпіонка світу 2018 та 2019 років.
- Дівчина у 18 років і 11 місяців стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо.
- Чемпіонка Європейських ігор 2019 року.
- Дворазова чемпіонка Європи 2017 та 2019 років.
- Найкраща спортсменка України 2019 року.