Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая считается одной из самых красивых спортсменок планеты, снова поразила болельщиков невероятной фигурой. Фанаты девушки не обошли стороной такие фотографии.

Фотографией девушка поделилась как всегда в своем Instagram. Соревнования по легкой атлетике уже начались, поэтому уже совсем скоро болельщики увидят от девушки новые достижения и фото с соревнований.

Вот так: Легкоатлетка Магучих – победительница этапа Бриллиантовой лиги, Левченко – вторая

Для Бех-Романчкук это лето было особенным. Девушка не теряла времени и активно готовилась к предстоящим соревнованиям. Подчеркнем, что Марина специализируется на прыжках в длину.

В кадре Бех-Романчук появилась в купальнике и шляпе. За сутки пост спортсменки собрал 11,5 тысяч лайков. Болельщики засыпали 25-летнюю легкоатлетку комплиментами.