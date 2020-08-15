Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка вважається однією із найкрасивіших спортсменок планети, знову вразила вболівальників неймовірною фігурою. Фанати дівчини не обійшли осторонь таких фотографій.

Світлиною дівчина поділилась як завжди у своєму Instagram. Змагання з легкої атлетики вже розпочались, тому вже зовсім скоро вболівальники побачать від дівчини нові досягнення та фото зі змагань.

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Для Бех-Романчкук це літо було особливим. Дівчина не гаяла часу та активно готувалась до майбутніх змагань. Підкреслимо, що Марина спеціалізується на стрибках в довжину.

У кадрі Бех-Романчук постала в купальнику і капелюсі. За добу пост спортсменки зібрав 11,5 тисяч вподобань. Вболівальники засипали 25-річну легкоатлетку компліментами.

Додамо, що вже розпочалась серія етапів дебютного сезону змагань Continental Tour. Участь в цьому турнірі візьме Бех-Романчук.

Досягнення Марини Бех-Романчук

Марина – призерка світових та континентальних першостей, чемпіонка Універсіади, учасниця Олімпійських ігор 2016 року, багаторазова чемпіонка України.

У 2019 році отримала звання "Найкращої спортсменки України у жовтні". За підсумками змагань Світового туру в приміщенні-2020 стала першою у загальному заліку серед стрибунок у довжину.