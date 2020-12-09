В среду, 9 декабря, в рамках стартового матча 16 тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги Краматорск провел третью очную встречу сезона против киевского Сокола.

Краматорск – Сокол 5:4 (1:3, 2:1, 2:0)

Краматорск очень активно начал матч и Ципнятов открыл счет уже на 7-й минуте. Игроки Сокола рассердились на хозяев и Гильманов, Рубан и Сисак ответили тремя шайбами ​​к концу периода, пишет 24 канал.

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Во второй 20-минутке Симчук сделал счет 4:1 в пользу Сокола и, как казалось, обеспечил победу своей команде. Однако Краматорск пошел в атаку и усилиями Геворкяна и Карпенко сократил отставание в счете до минимума.

В третьем периоде большинство реализовал Жвачкин, а затем новичок Краматорска Золотухин забросил победную шайбу.

Краматорск – Сокол: видеообзор матча