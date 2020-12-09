У середу, 9 грудня, в рамках стартового матчу 16 туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги Краматорськ провів третю очну зустріч сезону проти київського Сокола.

Краматорськ – Сокіл 5:4 (1:3, 2:1, 2:0)

Краматорськ дуже активно розпочав матч і Ципнятов відкрив рахунок вже на 7-й хвилині. Гравці Сокола розсердилися на господарів і Гільманов, Рубан і Сисак відповіли трьома шайбами до кінця періоду, пише 24 канал.

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У другій 20-хвилинці Симчук зробив рахунок 4:1 на користь Сокола і, як здавалося, забезпечив перемогу своїй команді. Однак Краматорськ пішов в атаку і зусиллями Геворкяна і Карпенка скоротив відставання в рахунку до мінімуму.

У третьому періоді більшість реалізував Жвачкін, а потім новачок Краматорська Золотухін закинув переможну шайбу.

Краматорськ – Сокіл відеоогляд матчу