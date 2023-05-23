Пока Тлумак молчит: капитан Карпаты попросил прощения у фанатов за провальную игру

В понедельник, 22 мая, львовские Карпаты сыграли у Черкасс против ЛНЗ. В предпоследнем туре Первой лиги Украины команде Андрея Тлумака "кровь из носа" потребовались 3 очка, но команда опозорила честь клуба на футбольном поле.

ЛНЗ был прямым конкурентом Карпат за попадание в стыковые матчи за выход в УПЛ. Но уже с первых минут стало ясно, кто будет фаворитом этого противостояния, и это были отнюдь не львовяне. Хозяева поля создали гораздо больше моментов. А игра команды Андрея Тлумака играла в игру "кто выше бьет, тот лучше играет". Но эта методика выглядела жалко.

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Во втором тайме ЛНЗ удвоил преимущество 2:0. Однако после второго гола хозяев очнулись гости из Львова. Артур Рябов сократил отставание до 2:1.

Дальше в игре было необязательное изъятие защитника Приймака. Владислав прекрасно знал, что висит на желтой карточке, но грубо сфолил и получил второе предупреждение, которое привело к изъятию. Карпаты остались в меньшинстве, чем воспользовались хозяева. ЛНЗ забил еще два раза и довел счет до разгромного 4:1.

Бездарная игра от "львов", которые больше в том матче напоминали "львят". После матча фанаты Карпат бросились комментировать поединок в клубных соцсетях. Единицы были, которые поддержали команду, фактически потерявшую шансы на выход в стыковые матчи, но такая игра недостойна быть в УПЛ. К сожалению, большинство болельщиков изрядно "проехались" по команде, но больше внимания уделили главному тренеру Карпат Тлумаку, которому указывают уходить в отставку немедленно.

Любопытно! Тлумак уже после второго матча не приходит на пресс-конференцию. Какое-то странное поведение тренера Карпат. Ведь фанаты ждут объяснений от молчащего наставника. Очень много вопросов, но ответов от него нет. За команду решил отойти капитан Денис Кожанов, но ультрас "львов" до сих пор ждет каких-то объяснений от Андрюши Тлумака, ведь команда провела крутую первую часть сезона. А финальную гонку полностью провалило.

Кожанов: Мы не до конца настроились на эту игру

Капитан львовского клуба поделился впечатлениями от игры против ЛНЗ.

"Трудно сейчас что-то говорить. Наверное, самый важный наш матч, а мы не сыграли так, как нужно было. Удаление не сломило нашу игру, но где-то повлияло на ход поединка. Наш забитый мяч добавил нам уверенности, однако мы пропустили много м' ячей и совершили немало ошибок, поэтому такой результат", – рассказал капитан команды.

Кожанов от команды обратился к разочарованным львовским болельщикам и попросил прощения. Денис сам не понимает, что произошло с командой в финальной борьбе за УПЛ.

В первую очередь хочу извиниться перед нашими болельщиками. Мы провели два разных весенних круга. Если первую часть чемпионской группы мы сыграли хорошо, то я не могу сказать, что произошло во второй части. Мы будем разбираться в этом. Что касается болельщиков, то я прошу прощения у них. Наверное, мы не до конца настроились на эту игру,

– заявил Кожанов.

Интересно, что как раз Кожанову нет никаких претензий. Денис в свои 35 лет показал большую жажду победы и усердия, чем большая часть Карпат. Особенно это касается молодых игроков. Похоже, Кожанов был одним из немногих, кто в следующем сезоне-2023/2024 хотел поиграть в УПЛ, ведь карьера Дениса понемногу подходит к своему логическому окончанию.

Подопечные Андрея Тлумака проиграют уже во втором поединке. Впереди в последнем туре "львов" ожидает домашняя игра против Оболони (27 мая).

У Карпат остаются скудные математические шансы на УПЛ. Похоже, что "львы" продолжат выступления в Первой лиге Украины, а в команде могут быть большие изменения в составе.

Результаты матчей Карпат в плей-офф Первой лиги Украины