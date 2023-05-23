ЛНЗ был прямым конкурентом Карпат за попадание в стыковые матчи за выход в УПЛ. Но уже с первых минут стало ясно, кто будет фаворитом этого противостояния, и это были отнюдь не львовяне. Хозяева поля создали гораздо больше моментов. А игра команды Андрея Тлумака играла в игру "кто выше бьет, тот лучше играет". Но эта методика выглядела жалко.
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Во втором тайме ЛНЗ удвоил преимущество 2:0. Однако после второго гола хозяев очнулись гости из Львова. Артур Рябов сократил отставание до 2:1.
Дальше в игре было необязательное изъятие защитника Приймака. Владислав прекрасно знал, что висит на желтой карточке, но грубо сфолил и получил второе предупреждение, которое привело к изъятию. Карпаты остались в меньшинстве, чем воспользовались хозяева. ЛНЗ забил еще два раза и довел счет до разгромного 4:1.
Бездарная игра от "львов", которые больше в том матче напоминали "львят". После матча фанаты Карпат бросились комментировать поединок в клубных соцсетях. Единицы были, которые поддержали команду, фактически потерявшую шансы на выход в стыковые матчи, но такая игра недостойна быть в УПЛ. К сожалению, большинство болельщиков изрядно "проехались" по команде, но больше внимания уделили главному тренеру Карпат Тлумаку, которому указывают уходить в отставку немедленно.
Кожанов: Мы не до конца настроились на эту игру
Капитан львовского клуба поделился впечатлениями от игры против ЛНЗ.
"Трудно сейчас что-то говорить. Наверное, самый важный наш матч, а мы не сыграли так, как нужно было. Удаление не сломило нашу игру, но где-то повлияло на ход поединка. Наш забитый мяч добавил нам уверенности, однако мы пропустили много м' ячей и совершили немало ошибок, поэтому такой результат", – рассказал капитан команды.
Кожанов от команды обратился к разочарованным львовским болельщикам и попросил прощения. Денис сам не понимает, что произошло с командой в финальной борьбе за УПЛ.
В первую очередь хочу извиниться перед нашими болельщиками. Мы провели два разных весенних круга. Если первую часть чемпионской группы мы сыграли хорошо, то я не могу сказать, что произошло во второй части. Мы будем разбираться в этом. Что касается болельщиков, то я прошу прощения у них. Наверное, мы не до конца настроились на эту игру,
– заявил Кожанов.
Интересно, что как раз Кожанову нет никаких претензий. Денис в свои 35 лет показал большую жажду победы и усердия, чем большая часть Карпат. Особенно это касается молодых игроков. Похоже, Кожанов был одним из немногих, кто в следующем сезоне-2023/2024 хотел поиграть в УПЛ, ведь карьера Дениса понемногу подходит к своему логическому окончанию.
Подопечные Андрея Тлумака проиграют уже во втором поединке. Впереди в последнем туре "львов" ожидает домашняя игра против Оболони (27 мая).
У Карпат остаются скудные математические шансы на УПЛ. Похоже, что "львы" продолжат выступления в Первой лиге Украины, а в команде могут быть большие изменения в составе.
Результаты матчей Карпат в плей-офф Первой лиги Украины
- Карпаты – Кремень 2:0
- Металлург Запорожья – Карпаты 0:1
- Карпаты – ЛНЗ 1:1
- Оболонь – Карпаты 1:2
- Кремень – Карпаты 1:1
- Карпаты – Металлург Запорожье 0:1
- ЛНЗ – Карпаты 4:1
- Карпаты – Оболонь ?:?