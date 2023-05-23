ЛНЗ був прямим конкурентом Карпат за потрапляння у стикові матчі за вихід в УПЛ. Але вже з перших хвилин стало зрозуміло, хто буде фаворитом цього протистояння, і це були аж ніяк не львів'яни. Господарі поля створили значно більше моментів. Натомість гра команди Андрія Тлумака грала у гру "хто вище б'є, той краще грає". Але ця методика виглядала жалюгідно.

До теми Карпати врятує лише диво: львів'яни розгромно програли прямому конкуренту за вихід в УПЛ – відео

У другому таймі ЛНЗ подвоїв перевагу 2:0. Однак після другого голу господарів прокинулись гості зі Львова. Артур Рябов скоротив відставання до 2:1.

Далі у грі було необов'язкове вилучення захисника Приймака. Владислав прекрасно знав, що висить на жовтій картці, але грубо сфолив та отримав друге попередження, яке привело до вилучення. Карпати залишились у меншості, чим скористали господарі. ЛНЗ забив ще два рази та довів рахунок до розгромного 4:1.

Бездарна гра від "левів", які більше у тому матчі нагадували "левенят". Після матчу фанати Карпат кинулись коментувати поєдинок у клубних соцмережах. Одиниці були, які підтримали команду, яка фактично втратила шанси на вихід у стикові матчі, але така гра негідна бути в УПЛ. На жаль, більшість уболівальників добряче "проїхались" по команді, але більше уваги приділили головному тренеру Карпат Тлумаку, якому вказують йти у відставку негайно.

Цікаво! Тлумак вже після другого матчу поспіль не приходить на пресконференцію. Якась дивна поведінка тренера Карпат. Адже фанати чекають пояснень від наставника, який чомусь мовчить. Дуже багато запитань, але відповідей від нього немає. Натомість за команду вирішив віддутись капітан Денис Кожанов, але ультрас "левів" досі чекає якихось пояснень від Андрійка Тлумака, адже команда провела круту першу частину сезону. А фінальну гонку повністю провалила.

Кожанов: Ми не до кінця налаштувались на цю гру

Капітан львівського клубу поділився враженнями від гри проти ЛНЗ.

"Важко зараз щось говорити. Напевно, найважливіший наш матч, а ми не зіграли так, як потрібно було. Вилучення не зламало нашу гру, але десь вплинуло на хід поєдинку. Наш забитий м’яч додав нам впевненості, однак ми пропустили багато м’ячів і зробили чимало помилок, тому такий результат", – розповів капітан команди.

Кожанов від команди звернувся до розчарованих львівських уболівальників та попросив вибачення. Денис сам не розуміє, що сталось із командою у фінальній боротьбі за УПЛ.

Насамперед хочу вибачитись перед нашими вболівальниками. Ми провели два різні весняні кола. Якщо першу частину чемпіонської групи ми зіграли добре, то я не можу сказати, що трапилось у другій частині. Ми будемо розбиратися в цьому. Що стосується вболівальників, то я прошу пробачення у них. Напевно, ми не до кінця налаштувались на цю гру,

– заявив Кожанов.

Цікаво, що якраз до Кожанова немає жодних претензій. Денис у свої 35 років показав більшу жагу до перемоги та старанність, аніж більша частина Карпат. Особливо, це стосується молодих гравців. Схоже, що Кожанов був одним із небагатьох, хто у наступному сезоні-2023/2024 хотів пограти в УПЛ, адже кар'єра Дениса потрохи підходить до свого логічного закінчення.

Підопічні Андрія Тлумака програють вже у другому поєдинку поспіль. Попереду в останньому турі на "левів" очікує домашня гра проти Оболоні (27 травня).

У Карпат залишаються мізерні математичні шанси на УПЛ. Схоже, що "леви" продовжать свої виступи у Першій лізі України, а в команді можуть бути великі зміни у складі.

Результати матчів Карпат у плей-офф Першої ліги України