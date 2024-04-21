Ковентри – Манчестер Юнайтед 3:3 (пен. 2:4)

Голы: Симмс, 71, О'Хар, 79, Райт, 90+5 – Мактоминей, 23, Магуайр, 45+1, Бруну Фернандеш, 58

Невероятный по эмоциям матч подарили болельщикам полуфиналисты Кубка Англии. Представитель Чемпионшипа Ковентри был в шаге от сенсации, пишет 24 Канал.

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Безумие на "Уэмбли"

Соперники встречались на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Уже в первом тайме подопечные тен Хага сделали комфортную разницу в счете.

На 23-й минуте матча Мактоминей забил первый гол в ворота Ковентри после паса Диогу Далота. Перед самым свистком на перерыв Магуайр головой замкнул передачу с углового и довел преимущество до 2:0.

В начале второго тайма Бруну Фернандеш сделал счет разгромным. Казалось, что игра сделана. Однако другого мнения были игроки Ковентри.

Представитель второго дивизиона сумел отыграться за 20 минут. Голы забивали: Симмс (71), О'Хар (79) и Хаджи Райт, который сравнял счет на 5-й компенсированной минуте.

Ковентри мог праздновать победу по итогу матча, но в конце второго овертайма судья не засчитал гол из-за офсайда.

Финалиста Кубка Англии определила серия пенальти. Футбольная фортуна улыбнулась "красным дьяволам", которые были точнее в пробитии одиннадцатиметровых.

Таким образом, в финале Кубка Англии Манчестер Юнайтед сыграет против Манчестер Сити. Поединок состоится 25 мая на "Уэмбли".

Видеообзор матча Ковентри – Манчестер Юнайтед