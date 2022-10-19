Коваленко из-за травмы больше не сыграет в Серии А в 2022 году, – СМИ

Легионер итальянской Специи Виктор Коваленко останется вне футбольного поля по меньшей мере до начала 2022 года. Футболист получил травму.

Атакующий полузащитник получил травму на одной из тренировок Специи. У Виктора Коваленко проблемы с подколенным сухожилием правой ноги.

Стоит узнать Остается или покинет Мадрид: вскоре определится будущее Лунина в Реале

Пропустит длительное время без футбола

Это повреждение не позволит украинскому футболисту выйти на поле в 2022 году. Восстановление игрока Специи будет продолжаться до начала нового 2023 года.

Ранее главный тренер Специи упоминал травму украинского легионера, но не называл деталей повреждения.

В сезоне-2022/2023 Коваленко отыграл за специю 7 матчей, в которых не запомнился результативными действиями.

Напомним, что Коваленко выступает за специю на правах аренды. Контракт украинца принадлежит Аталанте, а аренда рассчитана до конца июня 2023 года.

Специя после 10-ти туров идет 15-ю, набрав всего 9 очков.

Следующий матч клуб Коваленко проведет 19 октября против Бреши во втором круге Кубка Италии.