Атакувальний півзахисник отримав травму на одному з тренувань Спеції. Віктор Коваленко має проблеми з підколінним сухожиллям правої ноги.

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Це пошкодження не дозволить українському футболісту вийти на поле у 2022 році. Відновлення гравця Спеції триватиме до початку нового 2023-го.

Раніше головний тренер Спеції згадував за травму українського легіонера, але не називав деталей пошкодження.

Цікаво. У сезоні-2022/2023 Коваленко відіграв за Спецію 7 матчів, у яких не запам'ятався результативними діями.

Нагадаємо, що Коваленко виступає за Спецію на правах оренди. Контракт українця належить Аталанті, а оренда розрахована до кінця червня 2023-го.

Спеція після 10-ти турів йде 15-ю, набравши лише 9 очок.

Наступний матч клуб Коваленка проведе 19 жовтня проти Брешії у другому колі Кубка Італії.