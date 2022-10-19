Атакувальний півзахисник отримав травму на одному з тренувань Спеції. Віктор Коваленко має проблеми з підколінним сухожиллям правої ноги.
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Це пошкодження не дозволить українському футболісту вийти на поле у 2022 році. Відновлення гравця Спеції триватиме до початку нового 2023-го.
Раніше головний тренер Спеції згадував за травму українського легіонера, але не називав деталей пошкодження.
Нагадаємо, що Коваленко виступає за Спецію на правах оренди. Контракт українця належить Аталанті, а оренда розрахована до кінця червня 2023-го.
Спеція після 10-ти турів йде 15-ю, набравши лише 9 очок.
Наступний матч клуб Коваленка проведе 19 жовтня проти Брешії у другому колі Кубка Італії.