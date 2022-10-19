Атакующий полузащитник получил травму на одной из тренировок Специи. У Виктора Коваленко проблемы с подколенным сухожилием правой ноги.
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Это повреждение не позволит украинскому футболисту выйти на поле в 2022 году. Восстановление игрока Специи будет продолжаться до начала нового 2023 года.
Ранее главный тренер Специи упоминал травму украинского легионера, но не называл деталей повреждения.
Напомним, что Коваленко выступает за специю на правах аренды. Контракт украинца принадлежит Аталанте, а аренда рассчитана до конца июня 2023 года.
Специя после 10-ти туров идет 15-ю, набрав всего 9 очков.
Следующий матч клуб Коваленко проведет 19 октября против Бреши во втором круге Кубка Италии.