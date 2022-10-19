Во время встречи Андрей Лунин поговорит с президентом клуба о своей карьере в мадридской команде. Украинский вратарь полностью доволен своей карьерой в Реале, ведь тренируется и играет рядом с лучшими футболистами планеты.
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СМИ намекают на продление сделки
Поэтому, возможно, стороны договорятся о сотрудничестве. Нынешний контракт футболиста сборной Украины с "Реалом" рассчитан до конца июня 2024 года.
Лунин стал первым номером "сливочных" после травмы Тибо Куртуа. Андрей уже в течение 5 поединков подряд защищает владение испанского гранда.
19 октября Реал сыграет на выезде против Эльче в 10 туре Ла Лиги. Украинский голкипер начнет поединок со старта, потому что Куртуа не попал в заявку мадридцев на эту игру.
Скромная карьера Лунина в Реале
- 1 июля 2018 года Лунин сенсационно сменил луганскую Зарю на мадридский Реал.
- Правда, за эти четыре года не смог выиграть конкуренцию и стать первым номером в раме ворот мадридцев.
- За это время провел всего 10 матчей (пропустил 10 голов и отыграл один поединок на ноль) и преимущественно катался по арендам: Леганес, Реал Вальядолид, Овьедо.