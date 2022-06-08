Коваленко хотел вступить в армию: футболист рассказал о жизни родителей в Херсоне под оккупацией

Виктор Коваленко выступает в далекой Италии, пока его родные застряли в оккупации врага в Украине. Футболист Специи рассказал о жизни родителей после 24 февраля.

Коваленко: Потом думаешь, что ты никогда не держал в руках оружие

Атакующий полузащитник признался, что после полномасштабного вторжения России в Украину в его голове были мысли о вступлении в ряды украинской армии. Но, хорошо подумав, Коваленко понял, что нет военной практики, чтобы вступать в боевые действия.

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Были мнения, что нужно ехать в Украину и вступать в армию. Потом думаешь, ты никогда не держал в руках оружие. Мнения такие всегда плавающие. Ты не знаешь, как правильно тебе сделать,

– рассказал Коваленко.

Виктор рассказал о родителях, застрявших во временно оккупированном Херсоне, откуда родом футболист. По словам полузащитника Специи, херсонцы выходили на митинги даже когда на них ехали танки. Коваленко не знает, как дальше будет складываться жизнь в его родной области, но точно знает, что Херсон никогда не будет русским.

Как живут родители в Одессе под оккупацией? Трудно. Оккупация, денег нет, кто-то не работает, а все равно цены растут. Каждому человеку тяжело. Не знаю, что будет дальше. Херсон – это Украина, 100%. Были полные улицы людей, когда все началось. И под танки лезли. Херсон – молодцы,

– ответил футболист.

Ранее Коваленко призвал земляков не вестись на провокации врага, пытавшихся записать пропагандистские ролики в городе. Футболист Специи называет украинскую армию лучшей в мире, которая ежедневно дает достойный отпор оккупанту. Виктор добавил, что в столь сложное время все обязаны помогать друг другу.

Виктор Коваленко не получил вызов в сборную Украины на уже состоявшиеся отборочные матчи на ЧМ-2022. К сожалению, "сине-желтые" не пробились на Мундиаль.

Атакующий полузащитник провел сезон в аренде у Специи, которая заканчивается 30 июня 2022 года. Далее Виктор вернется в Аталанту, который принадлежит его контракту.

В сезоне-2021/2022 провел 27 матчей, в которых забил один гол и отдал 4 результативных передачи.