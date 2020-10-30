Українська тенісистка Марта Костюк із впевненої перемоги стартувала на турнірі у Техасі. Українка не залишила жодних шансів мексиканській суперниці Фернанді Контрерас Гомес

Костюк здолала суперницю лише за 47-м хвилин. Тенісистка з України показала високий рівень тенісу у першому сеті та "всуху" обіграла мексиканку у другому 6:0, пише 24 канал.

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Марта Костюк (Україна) – Фернанда Контрерас Гомес 2:0 (6:0, 6:0)

Фернанда вийшла вперше на корт після карантину, тому брак форми та ігрової практики дались взнаки.

У першому сеті Марта взяла три подачі суперниці та зіграла дуже холоднокровно на своїх м'ячах. У підсумку це принесло позитивний результат тенісистці з України – 6:0.

У другій партії Костюк продовжила переможну ходу та досить швидко виграла три гейми. Гомес програла подачу на другому геймі. Марта продовжувала тиснути на суперницю з Мексики, у якої зовсім не клеїлась гра у цьому поєдинку, чим скористалась 18-річна українка – 6:0 у другому сеті. Схоже, українка повністю відновилась від проблем зі здоров'ям, які були у дівчини в попередньому матчі.

Протягом матчу Марта Костюк допустила три подвійні помилки, але не дозволила Фернанді заробити жодного брейк-пойнта.

Наступною суперницею Костюк стане Вероніка Кепеде з Парагваю, з якою українка зіграє вже 30 жовтня.