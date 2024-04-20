Фантастический результат: Костюк обыграла чемпионку Уимблдона и вышла в финал турнира WTA
Украинская теннисистка Марта Костюк демонстрирует невероятную форму на турнире в Штутгарте. Киевлянка победила уже третью теннисистку из топ-10 мирового рейтинга.
Марта Костюк (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия, 6) 2:0 (7:6, 6:2)
Соперницей Марты Костюк в полуфинале грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте была восьмая ракетка мира Маркета Вондроушова. До этого теннисистки встречались лишь однажды, пишет 24 Канал.
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Костюк зажигает в Штутгарте
В прошлом году Костюк и Вондроушова встречались в рамках розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг. Тогда украинская теннисистка потерпела поражение.
Полноценный реванш киевлянка получила на турнире в Штутгарте. В первом сете Марта вела в счете 5:1. Однако затем отдала инициативу. На тай-брейке украинка вернула уверенность и забрала сет – 7:6.
Во второй партии Марта снова уверенно вела 5:1 и сумела довести сет до победы 6:2. Матч длился один час и 36 минут.
Марта впервые в своей карьере одолела третью соперницу из топ-10. Костюк сыграет в третьем финале турнира WTA за карьеру и во втором в 2024 году.
В финале соревнований Костюк встретится с четвертой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Видеообзор матча Костюк – Вондроушова
Феерическое выступление Костюк в Штутгарте
- В первом круге Марта Костюк в 3-часовом матче победила немку Лауру Зигемунд.
- В 1/8 финале украинка играла против седьмой ракетки мира Цинь Вэнь Чжэн, которую победила по итогам трех сетов.
- Сенсацией завершился четвертьфинал, в котором Костюк выбила вторую представительницу топ-10 рейтинга WTA Коко Гауфф.