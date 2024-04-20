Марта Костюк (Украина) – Коко Гауфф (США) 2:1 (3:6, 6:4, 7:6 (8:6))

В немецком Штутгарте проходит престижный теннисный турнир категории WTA500. Среди участников соревнования есть и украинская теннисистка Марта Костюк, пишет 24 канал.

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Неудачное начало

Киевлянка вышла в четвертьфинал, одолев перед этим седьмую ракетку мира Чжэн Цинь Вен. Впрочем в третьей стадии ее соперница была более серьезной – третий номер рейтинга WTA Коко Гауфф.

Девушки уже встречались в этом году на Australian Open и там американка выбила украинку в четвертьфинале. Теперь же Коко была близкой к этому и в Штутгарте.

Первый сет Гауфф взяла на классе (6:3), но Костюк показала характер во втором сете. Проигрывая 2:4, украинка победила в четырех геймах подряд и перевела матч в решающий сет.

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Характер Марты

Там соперницы выдали изнурительный поединок. При счете 5:5 Гауфф сделала брейк и уже собиралась добивать украинку на своей подаче. Но в конце концов Костюк вытянула право на тайбрейк. Там Марта и взяла верх над Коко, которая начала слишком нервничать.

Костюк получила аж пять матч-пойнтов и в конце концов последний таки реализовала. Киевлянка выходит в полуфинал, где будет противостоять восьмой ракетке мира Маркете Вондроушовой. Именно чешка является действующей победительницей Уимблдона.

Видеообзор матча Костюк – Гауфф