Марта Костюк (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия, 6) 2:0 (7:6, 6:2)

Соперницей Марты Костюк в полуфинале грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте была восьмая ракетка мира Маркета Вондроушова. До этого теннисистки встречались лишь однажды, пишет 24 Канал.

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Костюк зажигает в Штутгарте

В прошлом году Костюк и Вондроушова встречались в рамках розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг. Тогда украинская теннисистка потерпела поражение.

Полноценный реванш киевлянка получила на турнире в Штутгарте. В первом сете Марта вела в счете 5:1. Однако затем отдала инициативу. На тай-брейке украинка вернула уверенность и забрала сет – 7:6.

Во второй партии Марта снова уверенно вела 5:1 и сумела довести сет до победы 6:2. Матч длился один час и 36 минут.

Марта впервые в своей карьере одолела третью соперницу из топ-10. Костюк сыграет в третьем финале турнира WTA за карьеру и во втором в 2024 году.

В финале соревнований Костюк встретится с четвертой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Видеообзор матча Костюк – Вондроушова

Феерическое выступление Костюк в Штутгарте