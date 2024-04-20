Марта Костюк (Україна) – Маркета Вондроушова (Чехія, 6) 2:0 (7:6, 6:2)

Суперницею Марти Костюк у півфіналі ґрунтового турніру WTA 500 у Штутгарті була восьма ракетка світу Маркета Вондроушова. До цього тенісистки зустрічалися лише одного разу, пише 24 Канал.

Читайте також Божевільний характер: неперевершена Марта Костюк у напруженій грі здолала третю ракетку світу

Костюк запалює в Штутгарті

Торік Костюк та Вондроушова зустрічалися в рамках розіграшу Кубка Біллі Джин Кінг. Тоді українська тенісистка зазнала поразки.

Повноцінний реванш киянка здобула на турнірі в Штутгарті. У першому сеті Марта вела в рахунку 5:1. Проте потім віддала ініціативу. На тай-брейку українка повернула впевненість та забрала сет – 7:6.

У другій партії Марта знову впевнено вела 5:1 і зуміла довести сет до перемоги 6:2. Матч тривав одну годину та 36 хвилин.

Марта вперше у своїй кар'єрі здолала третю суперницю з топ-10. Костюк зіграє у третьому фіналі турніру WTA за кар'єру і в другому у 2024 році.

У фіналі змагань Костюк зустрінеться з четвертою ракетки світу Єленою Рибакіною з Казахстану.

Відеоогляд матчу Костюк – Вондроушова

Феєричний виступ Костюк в Штутгарті