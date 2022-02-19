Марта Костюк – Клер Лю 2:0 (7:5, 6:4)

Теннисистки провели на корте чуть больше 2 часов. 19-летняя украинка в двух сетах справилась с соперницей из США, сообщает 24 канал.

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Девушки шли нога в ногу в первом сете. Ключевым стал одиннадцатый гейм, когда Костюк с двойным брейком повела в счете 6:5. Следующий розыгрыш стал последним в партии. Марта использовала только третий брейк, чтобы закончить гейм на своей подаче в свою пользу – 7:5.

Вторая партия развивалась по тому же сценарию, который был во втором сете. Украинка воспользовалась ошибкой американки и взяла ее подачи в девятом гейме – 5:4. А на своем мяче не растерялась и подала на матч – 6:4.

Марта Костюк успешно пробилась в основную сетку турнира в Дохе.

Любопытно. За матч вторая ракетка Украины отдала сопернице два гейма на своей подаче. Костюк совершила одну подачу на вылет и три двойные ошибки.

К слову, на этом турнире также сразятся другие украинки – Элина Свитолина и Ангелина Калинина.