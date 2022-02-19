Марта Костюк – Клер Лю 2:0 (7:5, 6:4)

Тенісистки провели на корті трішки більше 2 годин. 19-річна українка у двох сетах впоралась із суперницею із США, повідомляє 24 канал.

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Дівчата йшли нога у ногу в першому сеті. Ключовим став одинадцятий гейм, коли Костюк із подвійним брейком повела у рахунку 6:5. Наступний розіграш став останнім у партії. Марта використала лише третій брейк, щоб закінчити гейм на своїй подачі на свою користь – 7:5.

Друга партія розвивалась за тим же сценарієм, який був у другому сеті. Українка скористала помилкою американки та взяла її подачі у дев'ятому геймі – 5:4. А на своєму м'ячі не розгубилась та подала на матч – 6:4.

Марта Костюк успішно пробилась в основну сітку турніру у Досі.

Цікаво. За матч друга ракетка України віддала суперниці два гейми на своїй подачі. Костюк зробила одну подачу на виліт та три подвійні помилки.

До слова, на цьому турнірі також позмагаються інші українки – Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна.