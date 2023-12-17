Костюк сыграет против россиянки в финале выставочного турнира во Франции: как она это объяснила
Источник:ВТУ
Украинская теннисистка Марта Костюк 17 декабря сыграет против россиянки Мирры Андреевой. Это произойдет во время выставочного турнира во Франции.
Украинка сыграет в финале показательного турнира Négométal Open de Bourg-de-Péage. Она объяснила, почему выйдет на корт с россиянкой.
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Костюк объяснила позицию по игре с россиянкой
По ее словам, организаторы предложили неплохие условия, поэтому она решила согласиться. Также отметила, что часть средств направит в помощь ВСУ.
"Да, я завтра сыграю выставочный матч против Мирры Андреевой. Я не планировала там выступать, но организаторы искали срочную замену Донни Векич и предложили хорошие условия, благодаря чему у меня будет возможность сделать хороший донат для наших защитников", – сказала она.
Костюк отметила, что предупредила организаторов о протоколе: никаких общих фото, рукопожатий и отдельной церемонии награждения. По ее словам, они готовы к этому.
"Мне интересен этот матч, я рассматриваю его как хорошую возможность попробовать себя в игровом ритме, поскольку я достаточно рано завершила свой сезон", – добавила Марта.
Выступления украинки
- Отметим, что Марта Костюк находится на 39-й позиции в мировом рейтинге WTA.
- В последний раз она выходила на корт 4 октября против россиянки Людмилы Самсоновой (WTA 16) 1/8 финала хардового турнира в Пекине.
- Ранее мы сообщали, что Марта начнет сезон в Австралии. Она попала в основную сетку турнира WTA500 в Брисбене.