Українка зіграє у фіналі показового турніру Négométal Open de Bourg-de-Péage. Вона пояснила, чому вийде на корт з росіянкою.

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Костюк пояснила позицію щодо гри з росіянкою

За її словами, організатори запропонували непогані умови, тож вона вирішила погодитися. Також зауважила, що частину коштів направить на допомогу ЗСУ.

"Так, я завтра зіграю виставковий матч проти Мірри Андрєєвої. Я не планувала там виступати, але організатори шукали термінову заміну Донні Векич і запропонували хороші умови, завдяки чому у мене буде можливість зробити хороший донат для наших захисників", – сказала вона.

Костюк зазначила, що попередила організаторів про протокол: ніяких спільних фото, рукостискань і окрема церемонія нагородження. За її словами, вони готові до цього.

"Мені цікавий цей матч, я розглядаю його як хорошу можливість спробувати себе в ігровому ритмі, оскільки я досить рано завершила свій сезон", – додала Марта.

Виступи українки