Нурия Бранкаччо (Италия) – Марта Костюк (Украина) 0:2 (4:6, 0:6)

В первых четырех геймах на корте были качели от обеих теннисисток. Спортсменки уверенно брали очки на своих подачах. Ключевым в первой партии стал пятый гейм, когда Костюк отыграла брейк у соперницы и вышла вперед в счете – 2:3.

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Далее Марта уверенно довела цифры на табло до 2:5 и немного успокоила игру, что пошло на руку итальянке. Бранкаччо, которая в рейтинге WTA занимает далекое 592 место, сократила преимущество украинки до минимума – 4:5. Однако своего теннисистка из Украины уже не отпустила, Марта с брейком завершила первый сет в свою пользу – 4:6.

Вторая партия была полностью за украинской теннисисткой. 18-летняя украинка не дала никаких шансов Нурии – 0:6. В общем Марти удалось взять семь геймов подряд.