Нурія Бранкаччо (Італія) – Марта Костюк (Україна) 0:2 (4:6, 0:6)

У перших чотирьох геймах на корті були гойдалки від обох тенісисток. Спортсменки впевнено брали очки на власних подачах. Ключовим у першій партії став п'ятий гейм, коли Костюк відіграла брейк у суперниці та вийшла вперед у рахунку – 2:3.

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Далі Марта впевнено довела цифри на табло до 2:5 та трохи заспокоїла гру, що пішло на руку італійки. Бранкаччо, яка у рейтингу WTA посідає далеке 592 місце, скоротила перевагу українки до мінімуму – 4:5. Однак свого тенісистка з України вже не відпустила, Марта з брейком завершила перший сет на свою користь – 4:6.

Друга партія була повністю за українською тенісисткою. 18-річна українка не дала жодних шансів Нурії – 0:6. Загалом Марті вдалось взяти сім геймів поспіль.