Марта Костюк в паре с румынкой Габриэлой Руссе продолжают зажигать на корте в Мельбурне. 25 января украинско-румынский дуэт обыграл пару Элизе Мертенс (Бельгия)/Сторм Сандерс (Австралия) – 1:2 (6:7, 6:2, 4:6).

Подробнее о встрече Приятная неожиданность от Костюк: украинка в паре с Русе пробилась в полуфинал Australian Open

Костюк и Русе пробились в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

Костюк: Все это немного нереально

Украинская теннисистка поделилась впечатлениями от игры после победного четвертьфинала Australian Open-2023. Марта призналась, что не воспринимает парный разряд как нечто серьезное. Но хотела бы победить в особом для себя месте.

Вы знаете, одиночные игроки не воспринимают пару всерьез и я один из этих людей (смеется). Не знаю... Все это немного нереально, но сделать это в Австралии, в особом для меня месте – это прекрасное чувство, и мы уже готовимся к нашему полуфиналу. Что для нас означает, что мы остались единственной несеяной парой в сетке? Что ж, что будем пытаться быть в посеве в следующий раз,

– ответила Костюк.

Любопытно! Марта Костюк стала третьей украинской теннисисток, пробившейся в 1/2 финала Australian Open. До этого такое достижение прибегало к сестрам Бондаренко, которые в 2008 году стали победительницами парного разряда. В финале украинки обыграли дуэт белоруски Виктории Азаренко и теннисистки из Израиля Шахар Пеер.

Видео победного розыгрыша для Костюк и Русе

Обратите внимание! В полуфинал Открытого чемпионата Австралии Марта Костюк и Габриэла Русе сыграют против первой сеяной пары – Барбора Крейчикова/Екатерина Синякова.