Марта Костюк у парі з румункою Габріелою Русе продовжують запалювати на корті у Мельбурні. 25 січня українсько-румунський дует обіграв пару Елізе Мертенс (Бельгія) / Сторм Сандерс (Австралія) – 1:2 (6:7, 6:2, 4:6).

Детальніше про зустріч Приємна несподіванка від Костюк: українка у парі з Русе пробилася у півфінал Australian Open

Костюк та Русе пробились у півфінал Відкритого чемпіонату Австралії у парному розряді.

Костюк: Все це трохи нереально

Українська тенісистка поділилась враженнями від гри після переможного чвертьфіналу Australian Open-2023. Марта зізналась, що не сприймає парний розряд як щось серйозне. Але хотіла б перемогти в особливому для себе місці.

Ви знаєте, одиночні гравці не сприймають пару всерйоз і я одна з цих людей (сміється). Не знаю... Все це трохи нереально, але зробити це в Австралії, в особливому для мене місці – це прекрасне почуття, і ми вже готуємося до нашого півфіналу. Що для нас означає, що ми залишилися єдиною несіяною парою в сітці? Що ж, що намагатимемося бути в посіві наступного разу,

– відповіла Костюк.

Цікаво! Марта Костюк стала третьою українською тенісисток, яка пробилась в 1/2 фіналу Australian Open. До цього таке досягнення вдавалось сестрам Бондаренко, які у 2008 році стали переможницями парного розряду. У фіналі українки обіграли дует білоруски Вікторії Азаренко та тенісистки з Ізраїлю Шахар Пеєр.

Відео переможного розіграшу для Костюк та Русе

Зверніть увагу! У півфінал Відкритого чемпіонату Австралії Марта Костюк та Габріела Русе зіграють проти першої сіяної пари – Барбора Крейчикова / Катерина Синякова.