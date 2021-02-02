Марта Костюк 2 лютого у парі з Олександрою Сасновіч стартували на турнірі "Yarra Valley Classic" WTA 500 у Мельбурні. Дівчата перемогли американський дует Ейжа Мухаммад / Джессіка Пегула.

Джерело: 24 канал

Тенісистки провели на корті 1 годину та 14 хвилин. За цей час пара на чолі з українкою перемогла у трьох сетах.

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Марта Костюк / Олександра Сасновіч – Ейжа Мухаммад / Джессіка Пегула 2:1 (6:2, 3:6, 10:8)

Тенісисти видали доволі рівний початок матчу – 2:2. А от далі Сасновіч та Костюк взяли ініціативу у власні руки. Дівчата впевнено діяли на власній подачі та змусили суперниць дві віддавати гейми на їх подачі. Цікаво, що останній гейм цього стартового сету був найспекотніший. Мухаммад та Пегула відігрались з 40:0, але таки не змогли довести його до перемоги. У підсумку – 6:2.

Другий сет перевернув гру з ніг на голову. Другий гейм став ключовим у партії, коли Костюк та Сасновіч віддали подачу суперницям. Ейжа і Пегула скористались таким шансом та вже не відпустили перемогу – 3:6.

Все вирішувалось у третьому сеті, тут пари обрали очко за очком. За рахунку 9:8 Костюк та Сасновіч подали на матч-пойнт, завершивши стартову гру на турнірі на власну користь – 10:8.

Дует Костюк / Сасновіч зробив за матч 3 подвійні помилки, 3 з 4 можливих брейк-пойнтів. Цікаво, що обидві пари жодного разу не подали на виліт.