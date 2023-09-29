В воскресенье, 1 октября, в китайском Пекине стартует престижный женский теннисный турнир категории WTA1000. Соревнования пройдут в столице Китая впервые с 2019 года.

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Три плюс один от Украины

Участие в нем примут 124 топ-спортсменки мира, в том числе трое украинок. К ним может присоединиться Екатерина Байндль, которая в субботу, 30 сентября, будет играть в финале квалификации против бельгийки Янины Викмайер (№78 WTA).

Гарантированные места в основной сети получили Ангелина Калинина, Марта Костюк и Леся Цуренко. Стали известны соперницы украинок в первом раунде турнира.

С кем будут играть Калинина и Костюк

Всем нашим теннисисткам выпали оппоненты, находящиеся выше в рейтинге WTA. К примеру, Калинина будет стартовать поединком против восьмой ракетки мира Маркеты Вондроушовой. Летом чешка выиграла Уимблдон, одолев в полуфинале Элину Светолину.

В случае победы Ангелина во втором раунде сыграет с Дарьей Севилл (Австралия) или Екатериной Синяковой (Чехия). Что касается Марты Костюк, то ее первой оппоненткой станет первая ракетка Италии Элизабетта Коччаретто.

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В этом году Марта уже проходила итальянку на турнире в Майами. Успех может вывести Костюк на Онс Жабер из Туниса (№7 WTA). В свою очередь Леси Цуренко досталась хозяйка турнира Чжу Линь.

Третья дуэль Цуренко с представительницей Китая через год

Уроженка Ровенщины уже дважды играла с китаянкой в этом году. В финале турнира в Хуа Хине (Таиланд) победу праздновала Чжу. На соревновании в Индиан Уэллс торжествовала уже Леся.

В случае прохода во второй круг Цуренко сыграет с "нейтральной" россиянкой Вероникой Кудерметовой. Финал турнира в Пекине намечен на 8 октября.