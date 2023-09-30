Марта Костюк (Україна) – Елізабетта Коччаретто (Італія) 2:1 (1:6, 6:3, 6:4)

Третя ракетка України зустрічалася з 22-річною італійською тенісисткою Елізабеттою Коччаретто. Це був другий матч між суперницями, у першому Марта Костюк перемогла на турнірі в Маямі з рахунком 2:0 (6:3, 6:2), пише 24 Канал.

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У першому сеті українка не мала жодних шансів. Після виграного стартового гейму вона поступилася у шести наступних та здавалося, що її чорна смуга продовжиться (2 перемоги у 9 матчах).

Проте надалі Марта знайшла свою гру й почала другий сет з брейку та впевненого взяття своєї подачі. Далі Костюк демонструвала характер та, не дивлячись на брейк-поінти у наступних двох геймах на своїй подачі, їй вдалося тріумфувати. За рахунку 4:2, суперниці втратили контроль над подачею й зробили 3 поспіль брейки, у результаті – 6:3 за українкою.

Все вирішувалося у третьому сеті, де суперниці дійшли до рахунку 4:4 й там усе вирішували деталі. Марта Костюк з 40:0 довела гейм на своїй подачі до рахунку рівно, але змогла все ж таки його взяти. Після чого італійка мала перевагу 30:0, але тут увімкнулася Марта й здійснила ривок, вигравши 4 поспіль розіграші, чим зафіксувала свою перемогу.

Усього тенісистки провели на корті майже 2 з половиною години. Костюк не зробила жодного ейсу при 9 подвійних помилках, реалізувала 6 із 9 брейк-поінтів та виграла 7 із 13 геймів на своїй подачі.

У другому колі Марта Костюк зіграє проти переможниці матчу Ешлін Крюгер – Онс Жабер. Зазначимо, що американка тріумфувала у вересні на турнірі в Осаці, а представниця Тунісу 30 вересня виграла турнір у Нінгбо.

Довідка. Леся Цуренко, Ангеліна Калініна та Катерина Байндль стартують на турнірі у Пекіні 1 жовтня. Їх матчі розпочнуться не раніше 5:00.